POL-E: Essen: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und E-Scooter-Fahrer: Polizei sucht Zeugen
Essen (ots)
45326 E.-Altenessen-Süd: Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte Mittwochabend (24. Juni) mit einer Fußgängerin auf dem Gehweg der Seumannstraße im Stadtteil Altenessen-Süd. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 18:53 Uhr ging die 51-jährige Essenerin auf der Seumannstraße in Richtung Karolingerstraße. Sie lief auf der rechten Gehwegseite von der Altenessener Straße kommend. Die Essenerin wollte in die Karolingerstraße abbiegen, als plötzlich ein E-Scooter-Fahrer um die Ecke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Die 51-Jährige bat den jungen Fahrer noch, die Polizei zu rufen. Dieser jedoch stellte den Leih-Roller am Unfallort ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Altenessener Straße.
Die 51-Jährige beschreibt den Fahrer als ca. 13-14 Jahre alt. Er habe ein arabisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro
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