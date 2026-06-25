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Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und E-Scooter-Fahrer: Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte Mittwochabend (24. Juni) mit einer Fußgängerin auf dem Gehweg der Seumannstraße im Stadtteil Altenessen-Süd. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:53 Uhr ging die 51-jährige Essenerin auf der Seumannstraße in Richtung Karolingerstraße. Sie lief auf der rechten Gehwegseite von der Altenessener Straße kommend. Die Essenerin wollte in die Karolingerstraße abbiegen, als plötzlich ein E-Scooter-Fahrer um die Ecke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Die 51-Jährige bat den jungen Fahrer noch, die Polizei zu rufen. Dieser jedoch stellte den Leih-Roller am Unfallort ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Altenessener Straße.

Die 51-Jährige beschreibt den Fahrer als ca. 13-14 Jahre alt. Er habe ein arabisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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