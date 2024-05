POL-E: Essen: Unbekannter beantragt EC-Karte mit gefälschtem Pass - Fotofahndung

Essen (ots) - 45475 MH-Dümpten: Am 28. Juni vergangenen Jahres soll eine Unbekannte an einem Geldautomaten in Mülheim-Dümpten Bargeld vom Konto eines 22-jährigen Mülheimers abgehoben haben. Dieser gab an, seine EC-Karte zuvor verloren zu haben. Mit Fotos einer Videoüberwachungskamera sucht die Polizei nun nach der Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im ...

