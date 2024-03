POL-E: Essen: Unbekannter schlägt 16-Jährigen ins Gesicht - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 10. Januar gegen 15:20 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz. Einer von ihnen nahm Parfüm aus einem Regal und steckte die Ware in seine Jacke. Daraufhin verließen beide das Geschäft ohne zu bezahlen. Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach den beiden Tatverdächtigen. Diese finden ...

mehr