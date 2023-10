Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Diensthund "Krabat" stellt Einbrecherinnen im Schrank - Zwei vorläufige Festnahmen

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen: Am Montagnachmittag (30. Oktober) sollen zwei Frauen (20/26) in ein Einfamilienhaus in der Max-Halbach-Straße eingebrochen sein. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 14:20 Uhr meldete eine Zeugin eine verdächtige Person an dem Einfamilienhaus. Die herbeigeeilten Polizisten stellten eine beschädigte Terassentür fest und hörten Geräusche aus dem Keller des Hauses. Mit Unterstützung des Diensthundes "Krabat" durchsuchten die Beamten die Wohnräume.

Im Bereich des Kellers nahm "Krabat" eine menschliche Witterung auf. Trotz mehrfacher Aufforderung machte niemand auf sich aufmerksam, sodass der Keller selbst ebenfalls durchsucht wurde. Dort fand "Krabat" schließlich zwei Tatverdächtige, die sich in einem Schrank versteckten. Er bekundete seinen Fund neben lautem Bellen mit einem Ziehen an dem Jackenärmel einer Tatverdächtigen. Nach einer kurzen Ansprache der Diensthundeführerin kamen eine 26-Jährige (serbisch) und eine 20-Jährige (ungeklärte Staatsangehörigkeit) aus dem Schrank.

Die Beamten durchsuchten die Tatverdächtigen und konnten Einbruchswerkzeug sowie mutmaßlich gestohlenes Bargeld sicherstellen.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun aufgrund des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Die Beiden wurden vorläufig festgenommen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell