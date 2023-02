POL-E: Mülheim an der Ruhr: Drei junge Männer nach Drogenmissbrauch verstorben - Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Essen (ots) - 45357 E.-Bedingrade: Am Montagmittag (6. Februar) gegen 13:30 Uhr meldete die Feuerwehr Essen, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Zwergstraße Wasser laufen würde. Kurz zuvor habe eine Zeugin einen lauten Knall wahrgenommen. In dem betroffenen Haus war für den Folgetag (7. Februar) eine Zwangsräumung geplant, bei der die Polizei Amts- ...

mehr