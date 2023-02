Polizei Essen

POL-E: Essen: 33-Jähriger fällt nach Schlag von Jugendlichen ins Gleisbett - Fotofahndung

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Am 23. Oktober vergangenen Jahres kam es gegen 18:15 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Breslauer Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei unbekannten Jugendlichen und einem 33-jährigen Mann. Einer der Unbekannten schlug dem 33-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Mann taumelte und fiel hinunter auf das Gleisbett. Dort blieb er bewusstlos liegen, während die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten. Zeugen halfen dem Verletzten auf und leisteten Erste Hilfe. Der 33-Jährige wurde durch den Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Tatverdächtigen wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den jugendlichen Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/97914

Gegen die unbekannten Jugendlichen wird aufgrund der Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell