POL-E: Polizeisportlerehrung NRW 2021/2022

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. April, gegen 3:15 Uhr) meldete sich ein Zeuge auf der Leitstelle der Polizei und gab an, einen Einbruch in ein Geschäft an der Straße Limbecker Platz Ecke Kibbelstraße zu beobachten. Mit Eintreffen des ersten Streifenwagens, flüchtete ein 51-jähriger Mann fußläufig vom Tatort. Während ...

