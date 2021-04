Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher stehlen Tresor aus Bäckerei und lassen ihn dann doch in Tatortnähe zurück - Zeugen gesucht

Essen (ots)

E.-Bochold: Unbekannte sind in der Nacht von Freitag (9. April) auf Samstag (10. April) in eine Bäckereifiliale an der Bocholder Straße eingebrochen - ihre Beute, einen verschlossenen Tresor, ließen sie allerdings kurze Zeit später auf der Flucht zurück.

Ein Mitarbeiter der Bäckerei bemerkte den Einbruch am frühen Samstagmorgen und wählte gegen 5:15 Uhr den Notruf der Polizei. Den kurze Zeit später eingetroffenen Beamten zeigte der Mitarbeiter auch den Diebstahl des verschlossenen Tresors an.

Etwa eine Stunde später meldete eine Anwohnerin der Polizei ein "Paket", das ganz in der Nähe auf einem Tablettwagen am Mitzmannweg liegen würde. Dieses Paket entpuppte sich als Tresor, der kurz zuvor in der Bäckerei gestohlen worden war.

Das zuständige Kommissariat 32 sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

