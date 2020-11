Polizei Essen

POL-E: Essen: Mädchen sollen Steine von Autobahnbrücke geworfen haben - Ermittler des Verkehrskommissariats suchen mögliche beschädigte Fahrzeuge

EssenEssen (ots)

45136 E.-Rüttenscheid: Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen derzeit mögliche beschädigte Fahrzeuge, die sich auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Dortmund befunden und auf Höhe der Anschlussstelle Essen-Süd mit Steinen beworfen wurden. Eine Zeugin alarmierte am Donnerstag (19. November) gegen 13 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei Mädchen (13) auf der Brücke zur Anschlussstelle BAB A 52 Richtung Essen-Süd bemerkt hatte, die Steine auf vorbeifahrende Autos geworden haben sollen. Ob es zu Beschädigungen kam, ist derzeit unklar. Daher sucht die Polizei nun Autofahrer, welche die beiden Mädchen gesehen und / oder Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0201 /829-0 entgegen. (ChWi)

