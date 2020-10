Polizei Essen

POL-E: Essen: 8-jähriges Mädchen vermisst - Fortschreibung - Polizei nimmt den Vater in Dortmund fest

EssenEssen (ots)

45138 Essen, Südostviertel: Mit der Festnahme des Vaters endeten heute Nachmittag (31.10.2020) gegen 15:30 Uhr in Dortmund die umfangreichen Suchmaßnahmen nach der 8-jährigen Nadia aus Essen. Das Kind, das seit wenigen Wochen in der Obhut des Jugendamtes betreut wurde, hatte gestern Mittag unbemerkt die Schule verlassen und die Wohnanschrift des Vaters aufgesucht. Dieser entfernte sich mit seiner Tochter und löste einen großangelegten Sucheinsatz der Polizei nach dem Kind aus. Im Laufe des heutigen Tages ergaben sich Hinweise, dass sich die Vermisste und der Vater in Dortmund aufhalten könnten. Am Nachmittag stellte sich dann der Mann gemeinsam mit seiner Tochter den Einsatzkräften. Während der Vater wegen des Verdachtes der Entziehung Minderjähriger festgenommen wurde, überstellte die Polizei seine Tochter dem Jugendamt. Demnach kann die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind eingestellt werden. Es wird gebeten, dass Lichtbild des Mädchens zu löschen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für viele sachdienliche Hinweise. / TW

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell