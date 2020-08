Polizei Essen

POL-E: Essen: Unfälle unter Alkoholeinfluss fordern in Stoppenberg und Frillendorf mehrere Verletzte

Essen (ots)

45141 E-Stoppenberg/45139 E-Frillendorf: Am Donnerstag (13. August) forderten Unfälle unter Alkoholeinfluss in den Essener Stadtteilen Stoppenberg und Frillendorf mehrere Verletzte. Es war gegen 21:30 Uhr, als ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Ernestinenstraße in Richtung Essener Straße fuhr. In Höhe der Straße Gartenkamp verlor der Fahrzeugführer die Gewalt über seinen Opel Astra. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der anderen Seite gegen drei geparkte Pkw. Einen Seat Ibiza, einen Opel Astra und einen Hyundai Tucson zog der Crash in Mitleidenschaft. Der Unfallfahrer zog sich schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden. Er schien unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Verunfallte Drogen konsumierte. Die Polizei ordnete Blutproben an, um genaue Gewissheit zu bekommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Gegen 22 Uhr krachte es in Frillendorf. Ein Kradfahrer war mit seiner Sozia auf der Frillendorfer Straße in Richtung Westen unterwegs. Im Bereich des Frillendorfer Platzes verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der 46-Jährige prallte mit dem Motorrad vor die Bordsteinkante der Mittelbegrenzung und geriet in den Gegenverkehr. Dort stürzte die Yamaha XJ zu Boden. Beide Personen zogen sich Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer trat den Polizisten lallend entgegen. Er schien so betrunken zu sein, dass ein sinnvolles Gespräch mit ihm nicht mehr möglich war. Auch ein Alkoholtest war mit ihm nicht mehr zu machen. Seine Begleiterin war in puncto Alkoholkonsum nicht anders. Ihr gelang es aber noch, vor Ort eine Atemprobe abzugeben. Das Display des Geräts zeigte einen Alkoholwert von über zwei Promille. Dem Essener und der 41-Jährigen entnahm ein Arzt Blutproben. Die Gutachten geben in den nächsten Tagen genauen Aufschluss über die Blutalkoholkonzentrationen der beiden Verunfallten. Es wird zudem geprüft, in wie fern auch die betrunkene Beifahrerin zur Rechenschaft gezogen wird. Den Führerschein des Fahrers stellten die Beamten sicher. Der Rettungsdienst brachte Mann und Frau in ein Krankenhaus. Der Fahrer verblieb dort stationär. Zum Glück, und dass muss man unterstreichen, sind bei den Verkehrsunfällen keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen. Lobenswert ist die schnelle Hilfsbereitschaft vieler Personen, die zum Zeitpunkt der Unfälle im Nahbereich anwesend waren. / MUe.

