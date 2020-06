Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet nach diebischem Trio - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E-Karnap: Die Essener Polizei fahndet nach einem diebischen Trio, welches am Dienstagabend (9. Juni) in Karnap aktiv war. Gegen 20:30 Uhr beobachtete eine 62 Jahre alte Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft auf der Karnaper Straße drei verdächtige Frauen. In einem Kinderwagen legten sie Waren ab. Am Kassenband behielten sie jedoch Lebensmittel ein. Eine 39-jährige Arbeitskollegin sprach die Frauen hinter der Kasse an. Daraufhin schubste sie eine der Täterinnen zur Seite. Das Trio flüchtete ohne Kinderwagen zu einem älteren, grauen Kleinwagen mit Gelsenkirchener Kennzeichen und fuhr davon. Den Kinderwagen stellte die Polizei sicher. Alle Frauen sollen ein südländisches Aussehen haben. Die Fahrerin des Autos ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie hat ein auffälliges Muttermal am Mundwinkel. Bekleidet war sie mit einem bunten Rock. Ihre Komplizinnen sind über 40 Jahre alt. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe.

