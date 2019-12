Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei findet Betäubungsmittel und Waffen in Wohnung - Verdächtiger flüchtig

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag, 12. Dezember, eine Wohnung an der Straße Steeler Pfad durchsucht und dabei eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und mehrere erlaubnisfreie Waffen gefunden und sichergestellt. Zuvor hatten die Beamten einen anonymen Hinweis auf Drogengeschäfte in der Wohnung erhalten. Der polizeibekannte 27-jährige tatverdächtige Wohnungsinhaber ist derzeit flüchtig. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell