Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei schwere Verkehrsunfälle - Autofahrer erfassen Fußgänger - Polizei rät erneut zur Vorsicht

Essen (ots)

45276 E.-Huttrop/45145 E.-Frohnhausen: Am Freitag (6. Dezember) kam es in den Stadtteilen Huttrop und Frohnhausen jeweils zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Auto und Fußgänger, bei denen die Fußgänger schwer verletzt wurden. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto die Steeler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Mählerweg überquerte ein Fußgänger (84) die Steeler Straße in Richtung Spillenbergstraße. Die Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Eine Stunde später, gegen 18.20, krachte es auf der Kreuzung Kölner Straße / Rüdesheimer Straße /Leipziger Straße. Ein 22-jähriger VW-Fox-Fahrer bog von der Kölner Straße nach links in die Rüdesheimer Straße ab und überquerte dabei die Fußgängerfurt. Gleichzeitig lief die 18-jährige Fußgängerin bei "Grün" über die Rüdesheimer Straße in Richtung Rüdesheimer Platz. Der VW-Fahrer übersah die junge Frau und es kam zum Unfall. Die 18-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Ein Notarzt behandelte die Fußgängerin vor Ort. Sie verblieb schwer verletzt im Krankenhaus. Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen beim Abbiegevorgang von Autofahrern. Daher weist die Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr erneut darauf hin, dass sowohl Autofahrer beim Abbiegen, als auch Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn besondere Vorsicht walten lassen. In der vorweihnachtlichen Zeit herrscht durch das hohe Verkehrsaufkommen viel Stress und oft Chaos auf den Straßen, weshalb die Polizei die Verkehrsteilnehmer nochmal an die gegenseitige Rücksichtnahme erinnert. Fahren Sie vorsichtig, achten Sie gegenseitig auf andere Verkehrsteilnehmer und rechnen Sie mit Fehlern anderer! Kommt es zu einem Verkehrsunfall, sind Sie, liebe Fußgänger und Radfahrer, meist im Nachteil! Daher bewegen Sie sich besonders aufmerksam im Straßenverkehr, tragen Sie beispielsweise zu Ihrer eigenen Sicherheit helle Kleidung und achten Sie beim Abbiegevorgang der Autofahrer darauf, ob Sie gesehen wurden und die Autofahrer Ihnen Vorrang gewähren. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell