Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Lürrip unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Um in ein Haus auf dem Rübezahlweg in Lürrip einzubrechen kletterte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr über einen Holzzaun und dann auf weiter auf einen Balkon. Zunächst schob er die Rollläden eines Fensters hoch, ließ dann aber von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell