Polizei Essen

POL-E: Essen: 2-jähriger Ausbrecher an der Altendorfer Straße gestellt- Anwohner nahmen sich des ausgebüxten Kleinen an

Essen (ots)

45143 E.- Altendorf: Glücklich endete vor wenigen Minuten (27. August, gegen 13.50 Uhr) ein abenteuerlicher Ausbruch an der Altendorfer Straße. Anwohner bemerkten den verdächtigen Mann, als dieser nahe der Einmündung Siemensstraße die Altendorfer Straße überqueren wollte. Geistergegenwärtig überwältigte der Anwohner, mit Unterstützung einer hilfsbereiten Passantin, den zunächst lautstark protestierenden Delinquenten. Erst mit einem geeigneten Getränk und einer süßen Bestechung gelang es, den zweijährigen Knaben in einen bereitgehaltenen Kinderwagen zu setzen und zu beruhigen. Mit den über den Notruf 110 alarmierten Polizisten des Gruga 1332 ging es kurz darauf zurück zum Kindergarten, wo ihn seine Betreuer und die Eltern bereits sehnsüchtig erwarteten. Bleibt zu hoffen, dass auch dem Kleinen der lehrhafte Ausflug in guter Erinnerung bleibt./ Peke

