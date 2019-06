Polizei Essen

POL-E: Essen: Übergabe 15 neuer Fahrräder an die städtischen Jugendverkehrsschulen

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete: Die Radfahrausbildung von Kindern ist in den Schulen fester Bestandteil. Die Radfahrausbildung beginnt dabei im zweiten Schuljahr mit motorischen Übungen und endet in der vierten Klasse mit den Lernzielkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum. Hierfür stehen nicht nur die Schulzeiten mit offiziellen Übungsstunden, sondern auch freie Trainingszeiten an den Nachmittagen in den Jugendverkehrsschulen zur Verfügung, die von den Kindern mit den begleitenden Eltern genutzt werden können. Allein 2018 konnten fast 33.000 Kinder die Radfahrausbildung durchleben. Um die Radfahrausbildung überhaupt möglich zu machen, arbeiten die Kooperationspartner Polizei, Verkehrswacht und Stadt Essen Hand in Hand. Während sich die Verkehrssicherheitsberater der Polizei um die Ausbildung kümmern, stellt die Verkehrswacht das dazu benötigte Material wie Fahrräder, Helme und Schulungsmaterial. Die Stadt Essen stellt das Grundstück sowie die Immobilie zur Verfügung. Mit der Unterstützung der Sparkasse Essen ist es gelungen, für die Essener Schüler 15 neue Fahrräder, zahlreiche Helme und weiteres Übungsmaterial zu beschaffen. Die Landesverkehrswacht NRW hat ebenfalls unterstützt und fördert zusätzlich auch die Jugendverkehrsschulen im Lande bei der Beschaffung neuer Räder und weiteren Zubehörs. Am Donnerstag, 13. Juni um 11 Uhr, werden in einer der ältesten Jugendverkehrsschule an der Grillostraße die Fahrräder entgegengenommen. Journalisten sind hierzu herzlichst eingeladen. (ChWi)

