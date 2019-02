Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Richtiger Riecher - Marihuana Geruch führt zum europäischen Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten überprüften am Donnerstagnachmittag (21. Februar) um 17.30 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof zwei rumänische Staatsangehörige (18, 21), weil sie beim Vorbeigehen einen Marihuana Geruch wahrnahmen. Gegen einen der Männer lag ein europäischer Haftbefehl vor.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass nach dem 21-Jährigen mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde und er festzunehmen war. Bei dem 18-Jährigen konnte bei der Durchsuchung ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden werden. Beide Männer wurden auf die Dienststelle gebracht.

Rumänische Behörden suchten europaweit nach dem jungen Mann, weil er in der Vergangenheit in sechs Fällen einen schweren Diebstahl begangenen hatte. Deshalb wurde er vom Gericht zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Damit der 21-Jährige seine Strafe verbüßen kann, baten die rumänischen Behörden um seine Auslieferung. Bis zur Richtervorführung am nächsten Tag, verweilte der Festgenommene im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums in Düsseldorf.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Das Marihuana wurde beschlagnahmt und der Tatverdächtige konnte die Wache verlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell