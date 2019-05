Polizei Essen

POL-E: Oberhausen/Essen: Durchsuchungen in Oberhausen - Verdacht der Unterstützung des IS - Spezialeinsatzkräfte im Einsatz

Essen (ots)

46049 OB-Stadtgebiet: Am Mittwoch, 8. Mai, ab 04.00 Uhr durchsuchten Polizeibeamte im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf (ZenTer NRW) verschiedene Objekte in Oberhausen. Insgesamt acht Personen (4w/4m) im Alter von 19 bis 57 Jahren wurden ins Polizeipräsidium Essen zur Vernehmung gebracht. Die Objekte wurden nach Beweismitteln durchsucht. Die Personen stehen im Verdacht der Terrorfinanzierung des IS. Nach Beendigung der Vernehmungen wurden alle acht Personen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen werden fortgeführt. uf

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell