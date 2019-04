Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher verwüsten Schule und stehlen hochwertigen PC - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45239 E-Fischlaken: Nach einem Einbruch in einer Schule an der Bernhardstraße in Fischlaken sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Geräusche vernommen haben. Am Sonntagmittag (28. April) meldete sich eine Zeugin (39) bei der Polizei, nachdem sie den Einbruch in der Schule an der Bernhardstraße bemerkte. Beinah jeder Raum der Schule wurde durch den oder die unbekannten Täter durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und deren Inhalt über den Boden verteilt. Dabei kam es auch zu diversen Beschädigungen. Als Beute konnte bislang ein verschwundener PC festgestellt werden. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von Freitag 26. April (15:40 Uhr) bis Sonntag 28. April (15:30 Uhr) eingegrenzt werden. Der Ermittler des Einbruchskommissariats hofft, dass Anwohner oder Passanten mögliche Geräusche oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. Derzeit prüfen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch an der Bernhardstraße und der Fischlaker Straße gibt. (ChWi)

