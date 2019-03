Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt entwendet - Fotofahndung nach zwei Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Am 23. Januar 2019 gegen 16.40 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Männer mehrere Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt an der Mannesmannallee. Die auf den Fotos abgebildeten Männer stehen im Verdacht Kosmetikartikel in dreistelliger Höhe aus dem Drogeriemarkt gestohlen zu haben. Während des Tathergangs filmte eine im Laden befindliche Videoanlage das mutmaßliche Diebes-Duo. Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach den beiden Tatverdächtigen. Informationen zu der Identität oder den Aufenthaltsort der verdächtigen Personen, nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. / AL

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell