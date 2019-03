Polizei Essen

POL-E: Essen: Geld aus dem Automaten gestohlen - Folgemeldung - Tatverdächtiger ist identifiziert

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Ein unbekannter Mann entnahm am 8. November 2018 fremdes Bargeld aus einem Geldautomaten an der Hufelandstraße in Holsterhausen.

Wir berichteten.

Gestern, 20. März, meldete sich der Tatverdächtige selbstständig bei der Polizei. Die Identität steht fest. Die Fahndung wird zurückgenommen. /JH

