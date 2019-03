Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Autofahrerin nach Parkrempler vor Fitness Club gesucht

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Am Montag, 11. März zwischen 18:30 Uhr und 19:35 Uhr, kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz an der Mintarder Straße. Zu diesem Zeitpunkt soll eine bislang unbekannte Frau beim Einparken in eine Parkbox mit ihrem Wagen gegen einen grauen VW Golf gestoßen sein. Dabei entstanden Kratzer an der Stoßstange und der Heckklappe. Die Verursacherin meldete sich danach im dortigen Fitness Club und erklärte, sich bei der Polizei melden zu wollen. Den Schaden an seinem Auto bemerkte der 24-Jährige selbst erst am nächsten Morgen und erstattete dann Anzeige. Nun bittet der zuständige Ermittler die Fahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können Hinweise geben. Diese nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

