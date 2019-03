Polizei Essen

POL-E: Essen: Unterhosen-Räuber gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: Gestern Nachmittag (20.März) gegen 16.30 Uhr hat ein Unbekannter in der Netto-Filiale auf der Heßlerstraße mehrere Unterhosen gestohlen. Der Mann hatte zunächst zwei Bierflaschen im Supermarkt gekauft und war kurze Zeit später zurückgekehrt. Weil die 18-jährige Kassiererin beobachtet hatte, wie er im hinteren Bereich des Ladens an Ware herumgeknibbelt, forderte sie ihn nach Passieren der Kasse auf, seinen Rucksack und seine Jacke zu öffnen. Hierbei kamen mehrere Boxershorts zum Vorschein, die aus dem Hosenbund lugten. Daraufhin schubste der Mann die 18-Jährige und trat die Flucht in Richtung Altenessener Straße an. Der Räuber hatte lange, schwarze, nach hinten gegelte Haare. Er trug eine blaue Arbeitshose, eine dunkelgrüne Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell