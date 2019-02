Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrüger lassen nicht locker - Dutzende Anzeigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45539 E.-Schönnebeck: Am Dienstagabend, 12. Februar, haben bislang unbekannte Trickbetrüger als falsche Polizisten das Geld einer Seniorin gestohlen.

Der Vorfall ist Teil einer aktuellen Trickbetrugswelle. Die Betrüger meldeten sich seit Beginn der Woche sowohl bei Essener als auch Mülheimer Bürgern am Telefon und gaben sich als Enkel, Bekannte oder Polizeibeamte aus. Seit Anfang des Jahres sind bereits 261 Anzeigen zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Betrug, Diebstahl und Amtsanmaßung eingegangen im Zusammenhang mit Trickbetrug.

Am Dienstagnachmittag riefen die Unbekannten die Frau an und tischten ihr folgende Lüge auf: Man habe in der Nähe ihrer Anschrift eine Diebesbande festgenommen. Diese hätten einen Zettel mit Angaben zur Adresse der Seniorin bei sich getragen. Da die Täter nun flüchtig seien, wolle man ihr helfen, ihr Hab und Gut vor den Dieben in Sicherheit zu bringen.

Sie redeten solange auf die Dame ein, bis diese nachgab. Sie verstaute Bargeld, dass sie Zuhause vorrätig hatte, in eine Tüte. Diese sollte sie den genauen Anweisungen zufolge vor die Tür stellen. Von dort werde dann einer der Beamten das Geld abholen und sicher aufbewahren.

Als sie später nachsah, war die Tasche tatsächlich verschwunden. Noch ahnte sie nicht, dass ihr Erspartes in die Hände von fiesen Betrügern gewandert war. Erst am nächsten Tag, als sie sich über den Vorfall unterhielt, kam ihr die Situation doch merkwürdig vor. So alarmierte sie die Polizei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 17:30 Uhr und 19:50 Uhr im Dreigarbenfeld etwas beobachtet haben. Der Abholer könnte einen dunkel gemusterten Einkaufsstoffbeutel bei sich getragen haben. Hinweise zu Tatverdächtigen und möglichen Fluchtfahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

