POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugen nach Automatensprengung gesucht

45481 MH.-Saarn: Um 5 Uhr am heutigen Freitagmorgen, 15. Februar, weckte ein lauter Knall Anwohner der Kölner Straße in Saarn.

Unbekannte Männer sprengten gewaltsam einen Geldautomaten, der zur Straße ausgerichtet vor einem Schnellrestaurant steht. Das Trümmerfeld erstreckte sich über den davor liegenden Bürgersteig und die Fahrbahn der Kölner Straße. Daher war der Verkehr in Fahrtrichtung Breitscheider Kreuz über mehrere Stunden gesperrt. So kam es zeitweise zu starken Verkehrsstörungen.

Während die Spurensicherung am Morgen noch am Einsatzort arbeitete, suchten andere Polizisten im Umfeld nach weiteren Spuren und Hinweisen. Am frühen Morgen war zudem ein Polizeihubschrauber in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und den Aussagen von Zeugen sollen sich mehrere Personen mit einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort entfernt haben.

Möglicherweise haben Anwohner, Passanten und Autofahrer im Umfeld wichtige Beobachtungen gemacht. Hinweise zur Tat und zu dem beschriebenen Fahrzeug nimmt die Essener Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

