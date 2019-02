Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei hält zu schnelles Fahrzeug an und nimmt zwei Männer fest

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck: Der Polizei fiel am Mittwochabend (13. Februar) gegen 22.20 Uhr ein Ford Focus auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hallostraße unterwegs war. Das verdächtige Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Die Personalien der vier Insassen (m, 29,33,36,38) wurden überprüft. Gegen den 38-jährigen Mitfahrer lag ein Haftbefehl vor. Der 33-jährige Autofahrer wies sich mit einem georgischen Führerschein aus. Augenscheinlich schien dieser gefälscht, sodass auch er vorläufig festgenommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem führte er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei genauer Betrachtung der Kennzeichen bemerkten die Polizisten Unstimmigkeiten des Städtesiegels und der TÜV-Plakette. Beide Kennzeichen wurden ebenfalls sichergestellt. Drei der Insassen wurden durch die Kriminalwache erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend konnten zwei Männer die Polizei verlassen. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Nach seiner Vernehmung durch das Fachkommissariat am nächsten Tag (14. Februar) konnte auch er die Polizei verlassen. Der 38-Jährige mit offenem Haftbefehl wurde am Folgetag der Justizvollzugsanstalt übergeben. /JH

