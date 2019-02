Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizisten beobachten mutmaßlichen Drogendeal- 34-jähriger Dealer kam in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45468 MH- Altstadt II - Südwest: Auch in den Morgenstunden sind Beamte der Mülheimer Polizeiinspektion im Sondereinsatz unterwegs, um insbesondere in den Bereichen Eppinghofen und im weitläufigen Bereich der Stadtmitte Straftaten und ungebührliches Verhalten zu ahnden. Gestern Morgen (Mittwoch, 13. Februar, 8 Uhr) fiel der Ermittlungsgruppe drei Personen (34m, 47w, 43w) auf. Nahe dem Mülheimer Amtsgericht schien sich der 34-jährige Mann besonders sicher zu fühlen. Auf der Gerichtstraße traf er einen 45-jährigen Mülheimer, dem er unter den Augen der Beamten Drogen überreichte und im Gegenzug Bargeld erhielt. Kurz darauf setzten die Polizisten die Verdächtigen fest. Später durchsuchten sie die Wohnung des einschlägig vorbestraften Dealers (34) an der Boverstraße. In zahlreichen Verstecken fanden sie mutmaßliche Betäubungsmittel. Da sie neben den sogenannten weichen Drogen (Marihuana) auch etliche Behältnisse mit vermutlich Heroin fanden, übernahm das Essener Rauschgiftkommissariat die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der nicht geringen Menge mutmaßlichen Heroins, wird der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz als Verbrechen behandelt. Die Nacht verbrachte der Verdächtige im Essener Polizeigewahrsam, bevor ihm am heutigen Donnerstag ein Richter des Mülheimer Amtsgerichtes- in Sichtweite zum gestrigen Tatort- den Haftbefehl zur Untersuchungshaft verkündete./Peke

