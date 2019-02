Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto fährt mehrere Treppenstufen hinunter - Fahrer ist flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45149 E.-Magarethenhöhe: Die Polizei erhielt am Sonntagmorgen (10. Februar) gegen 6 Uhr Kenntnis von einem verdächtigen Fahrzeug in einem Fußgängerbereich zwischen der Sommerburgstraße und dem Helgolandring. Das verdächtige an diesem Fahrzeug: Es befand sich in einem Bereich, in dem Autos nicht ohne weiteres hinkommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrer/eine unbekannte Fahrerin den schwarzen Opel Astra mehrere Treppenstufen hinabgefahren und in dem Fußgängerbereich zum Stehen gekommen ist. Der Opel weist mehrere korrespondierende Beschädigungen auf. Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun Zeugen, die in den frühen Morgenstunden Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Vor allem sucht die Polizei nach Hinweisen zu dem flüchtigen Autofahrer. Wer hat gesehen, wie das Fahrzeug dorthin gekommen ist? Wer hat den Fahrer gesehen, als er das Fahrzeug verlassen hat? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0201/820-0 entgegen genommen./JH

