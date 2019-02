Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht weißen Volvo 850 nach Unfall in Bredeney

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am Sonntagabend, 10. Februar um 18:30 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Kreuzung Zeunerstraße/ Meisenburgstraße. Die zuständige Ermittlerin sucht nun einen flüchtigen Unfallbeteiligten.

Eine 65-jährige Essenerin fuhr mit ihrem grauen Macan S Porsche die Meisenburgstraße aus Richtung Haarzopf in Richtung Bredeney. An der Kreuzung bog sie auf die Zeunerstraße ab. Dort stieß sie mit einem Volvo zusammen. Dieser schob den Porsche gegen einen auf dem Gehweg positionierten Lichtmast. Der Volvo blieb nicht stehen und entfernte sich über ein Tankstellengelände in Richtung Werden. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Auto und der Lichtmast wurden durch den Unfall beschädigt.

Bei dem Volvo handelt es sich um das Modell 850, weiß, Baujahr 1992-1996. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder der Fahrerin, sowie dem Auto machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. / AKoe

