Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Scheibe eines Lebensmittelgeschäftes eingeschlagen und Tabakwaren entwendet - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen: In der Nacht zu Mittwoch (13. Februar) um 01:42 Uhr löste der Alarm eines Edeka-Marktes auf der Kleiststraße aus. Mehrere Streifenwagen, ein Diensthund, sowie sein Herrchen, fuhren zur Tatörtlichkeit. Vor Ort fanden sie eine eingeschlagene Scheibe neben der Eingangstür vor. Der optische Alarm war ebenfalls aktiviert. Derzeit geht die Ermittlerin des Kriminalkommissariats 32 davon aus, dass ein oder mehrere Einbrecher mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen haben, dadurch in das Lebensmittelgeschäft gelangen konnten und eine bis jetzt unbekannte Anzahl an Tabakwaren entwendet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die durch ein lautes Klirren aufmerksam gemacht wurden und Hinweise zu einem oder mehreren Tatverdächtigen geben können. Möglicherweise sind der oder die Täter auch mit einem Auto geflüchtet. Weitere Erkenntnisse, auch zu einem Fluchtfahrzeug, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell