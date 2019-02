Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-Jähriger von vier Unbekannten angegriffen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45309 E.-Stoppenberg: Ein 21-Jähriger befand sich am Donnerstagabend (14. Februar) auf dem Gelände der Zeche Zollverein an der Gelsenkirchener Straße. Er beschäftigte sich mit seinem Handy und hörte Musik, als er von einer männlichen Person angesprochen wurde und nach dem Weg zur nächsten Bahn gefragt wurde. Bei ihm befand sich noch ein weiterer Mann. Nachdem der Essener den beiden den Weg erklärte, trennten sich die Wege. Kurze Zeit später, gegen 19.15 Uhr, griffen ihn plötzlich vier unbekannte Männer an. Einer schlug ihm von hinten gegen die linke Gesichtshälfte, wodurch er kurzzeitig benommen war. Nachdem die Täter geflüchtet waren, bemerkte er, dass seine Geldbörse, zwei Handys und das Paar Kopfhörer entwendet wurden. Aufgrund der Schnelligkeit der Tatausführung und der bereits herrschenden Dunkelheit konnte er keine genaue Personenbeschreibung abgeben. Die vier Männer trugen allesamt Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, denen eine Gruppe von vier Personen im Bereich der Zeche Zollverein aufgefallen ist und die die Einzelnen näher beschreiben können. Möglicherweise könnten die beiden Männer, die nach dem Weg fragten, auch etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell