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Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in Alsdorf

Alsdorf (ots)

Bereits am 19.06.2026 (Freitag) ist es auf dem Übacher Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer gekommen. Der Motorradfahrer ist zu Beginn dieser Woche im Krankenhaus verstorben.

Gegen 12:50 Uhr am Unfalltag befuhr der 23-jährige Autofahrer in seinem Wagen den Übacher Weg in Fahrtrichtung Übach-Palenberg. Gleichzeitig bog ein 68-jähriger Motorradfahrer vom Ohligsweg nach links auf den Übacher Weg ein, als es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kommt.

Der Motorradfahrer wurde zunächst statistisch schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Anfang dieser Woche ist der 68-Jährige aus Alsdorf im Krankenhaus verstorben.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer vermutlich bei Grünlicht in den Einmündungsbereich einfuhr. Die Polizei Aachen hatte bereits am Freitag vor zwei Wochen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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