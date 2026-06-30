Polizei Aachen

POL-AC: Zeugenaufruf nach Attacke auf Autofahrer

Alsdorf (ots)

Am Freitagabend (26.06.2026) sind zwei junge Männer im Bereich der Straße "Übacher Weg" von bislang unbekannten Personen angegriffen und mit einer Pistole bedroht worden. Jetzt sucht die Polizei Aachen nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die beiden Männer am Freitagabend gegen 20:00 Uhr mit ihrem Wagen (grauer VW Golf) im Bereich der Kreuzung Denkmalplatz/Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Als sie verkehrsbedingt halten mussten, wurden sie von bislang unbekannten Personen aus einem anderen Fahrzeug heraus mit Pfefferspray attackiert. Bei dem Täterfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Aachener-Kennzeichen handeln. Die beiden Männer suchten nach der Tat eine Polizeiwache auf, um Anzeige zu erstatten.

Nach der Anzeigenerstattung ist es nach aktuellem Ermittlungsstand zu einer weiteren Attacke gekommen: Gegen 21:45 Uhr beschädigten 10-12 Personen am Denkmalplatz das Fahrzeug der beiden Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug befunden haben. Die Tätergruppe soll unter anderem mit einem Schlagstock und einem Baseballschläger auf das Auto eingeschlagen haben. Außerdem soll ein bislang Unbekannter die beiden Männer im Fahrzeug mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht die Pfeffersprayattacke mit der zweiten Tat im Zusammenhang. Ein persönlicher Hintergrund der Tatverdächtigen mit den Geschädigten wird geprüft.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen sucht jetzt nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten sich mit Hinweisen an 0241 9577 42201 zu wenden. (gw)

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