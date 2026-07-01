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Polizei Aachen

POL-AC: Drei Todesopfer bei Brand in Wohnkomplex in Monschau-Höfen

Monschau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (01.07.2026) wurde der Feuerwehr gegen 01:30 Uhr ein Brand in einem Wohnkomplex in der Heimstraße 3 in Monschau-Höfen gemeldet.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um einen Gebäudekomplex, der zu einem Teil ein Mehrfamilienhaus darstellt und zum anderen ein Wohnheim für Menschen für Behinderungen. Im linksseitigen Gebäudekomplex, das als Mehrfamilienhaus genutzt wird, kam es zu dem Brandgeschehen.

Über 30 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert - drei Personen (männlich) verstarben am Brandort. Zur Identität der Opfer können noch keine Angaben gemacht werden. Circa 30 Personen wurden aufgrund des Verdachts von Rauchgasintoxikationen ärztlich versorgt - weitergehende ärztliche Behandlungen waren in diesen Fällen nicht erforderlich.

Das Wohnheim für Menschen mit Behinderung war von den Evakuierungsmaßnahmen nicht betroffen. Auch sind in diesem Bereich keine Opfer zu beklagen.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Brandort wurde von der Polizei Aachen beschlagnahmt. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen. (th)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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