Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Mädchen aus Aachen vermisst

StädteRegion Aachen (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen aus Aachen.

Seit der vergangenen Woche werden zwei junge Mädchen vermisst. Seit Mittwoch, dem 15.04.2026, wird die 11-Jährige Sania Mayra L. aus Aachen vermisst. Zudem wird seit Freitag, dem 17.04.2026, die 12-Jährige Elif Layla C., ebenfalls aus Aachen, vermisst. Seit vergangenen Sonntag (19.04.2026) sind beide Vermisstenfälle bei der Polizei bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Mädchen gemeinsam unterwegs.

Trotz eingeleiteter Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnten die Vermissten bislang nicht aufgefunden werden. Hinweise deuten darauf hin, dass sich die beiden zuletzt am 21.04.2026 gegen 12:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Düren aufgehalten haben könnten.

Personenbeschreibung der 12-Jährigen: ca. 1,60 m groß, kräftige Statur, lange schwarze Haare

Personenbeschreibung der 11-Jährigen: ca. 1,60 m groß, schlanke Statur, lange dunkle Haare.

Die Polizei Aachen sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach den beiden Kindern. Die Fotos sind unter folgenden Links abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/201443 und https://polizei.nrw/fahndung/201444 .

Wer die Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0241-9577 34290, außerhalb der Bürozeiten unter: 0241-9577 34210. (kg)

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