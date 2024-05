Polizei Aachen

POL-AC: Einladung für die Presse - Polizei Aachen lädt zur PoliTour 2024 ein

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

In wenigen Tagen findet die diesjährige PoliTour statt. Die begleitete Motorradtour der Polizei Aachen startet am kommenden Samstag an der Monschauer Straße in Aachen (Wildparkweg am Waldfriedhof) und geht dann weiter über Stolberg-Zweifall, das Solchbachtal, die B 399 Richtung Lammersdorf, Rurberg, Einruhr, Monschau, um schließlich über die sogenannte "Himmelsleiter" in Roetgen wieder zurück nach Aachen zu fahren. Neben dem gemeinsamen Fahren, das im Mittelpunkt stehen soll, gibt es unterwegs auch Informationen über Erste-Hilfe-Maßnahmen und die richtige Bekleidung.

Die rund 120 Kilometer lange Tour beginnt um 9 Uhr und dauert bis etwa 16 Uhr. Insgesamt nehmen 45 Motorradfahrende dieses Jahr an der PoliTour teil. Sie fahren in drei Gruppen und hatten sich im Vorfeld anmelden können. Auch der stellvertretende Polizeipräsident Andreas Bollenbach wird an der PoliTour teilnehmen. Gerne steht er für Gespräche, Fotos und Interviews zur Verfügung.

Treffpunkt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter wird

am 25. Mai 2024

ab ca. 11 Uhr in Rurberg (Parkplatz "Rursee-Zentrum")

sein.

Möchten Sie dabei sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0241-9577 21211 oder per Mail unter pressestelle.aachen@polizei.nrw.de an.

Wir freuen uns auf Sie! (sk)

