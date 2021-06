Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach Fahrraddiebstahl

Aachen (ots)

Die Polizei hat gestern Abend (20.06.21, 23.15 Uhr) zwei Männer, 26 und 36 Jahre alt, in der Alexanderstraße festgenommen, nachdem sie in einer Toreinfahrt versucht hatten, das Schloss eines bereits geklauten Fahrrades mit einem Winkelschleifer zu knacken. Ein Anwohner hatte das Treiben bemerkt und die Polizei gerufen. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Der 26-Jährige, bei dessen Durchsuchung auch Drogen gefunden wurden, widersetzte sich seiner Festnahme und muss sich daher nun in weiteren Strafverfahren verantworten. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell