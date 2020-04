Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen der Polizei in der Eifel zu Ostern

Eifel (ots)

Die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes hatten an den sonnigen Osterfeiertagen bzw. dem Osterwochenende gut zu tun, auf den Straßen der Eifel herrschte reger Ausflugsverkehr. Neben Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugkontrollen vielerorts, kontrollierten die Beamten zudem die Einhaltung der Streckenfahrverbote für motorisierte Zweiradfahrer in den Bereichen Steckenborn, Woffelsbach, Rurberg, Kesternich und Einruhr. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Kontrolle des technischen Zustands der Motorräder und der Einhaltung der Verkehrsvorschriften.

Von Karfreitag (10.04.2020) bis einschließlich Ostermontag (13.04.2020) führten die Beamten bei ca. 1900 Kraftfahrzeugen Geschwindigkeitsmessungen durch. Über 150 Verstöße von Auto- und Motorradfahrern stellten sie dabei fest. Der überwiegende Teil bezahlte vor Ort ein Verwarngeld, an die Dreißig müssen mit einer Ordnungswidrigkeiten- Anzeige und einem damit verbundenen Bußgeld rechnen. Vier Motorradfahrer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot. Trauriger "Spitzenreiter" war auf der L 166 zwischen Rurberg und Kesternich ein Fahrer, der anstatt mit den erlaubten 70 km/h mit 120 km/h unterwegs war. Das geltende Streckenfahrverbot an Sonn- und Feiertagen zwischen Steckenborn und Woffelsbach missachteten 90 Motorradfahrer, diese mussten ein Verwarngeld zahlen und wieder umkehren. Insgesamt 120 Motorräder hielten die Beamten an und überprüften diese auf technische Veränderungen und gegebenenfalls unzulässige Geräuschentwicklung; Verstöße diesbezüglich wurden nicht festgestellt.

Der Verkehrsdienst wird die Kontrollen in der Eifel während der gesamten Motorradsaison, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, weiter fortsetzen. Die Aachener Polizei appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmer-/ innen, umsichtig und vorsichtig unterwegs zu sein und in den Zeiten von "Corona" Fahrten auf das Nötigste zu beschränken. (pw)

