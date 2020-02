Polizei Aachen

POL-AC: Diebesgut sichergestellt: Polizei sucht Eigentümer diverser Werkzeuge

StädteRegion (ots)

Durchsuchungen der Aachener Polizei in Monschau-Mützenich im Dezember 2019 führten zur Sicherstellung einer großen Menge an Diebesgut. Dabei handelt es sich hauptsächlich um diverse Werkzeuge. Viele dieser Gegenstände konnten bereits erfolgreich Taten, hauptsächlich Einbrüchen in Rohbauten in der gesamten Städteregion, zugeordnet werden. Bei einigen Asservaten gelang dies jedoch bisher nicht.

Die Aachener Polizei richtet sich jetzt mit Fotos der Gegenstände an die Öffentlichkeit und erhofft sich, die Eigentümer zu ermitteln und somit weitere Straftaten aufklären zu können. Die Bilder finden Sie als PDF-Datei (Download rechts) auf unserer Internetseite (Link):

https://aachen.polizei.nrw/artikel/sichergestelltes-diebesgut-wer-ist-der-eigentuemer

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210. (am)

