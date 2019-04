Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamshurst - Vorfahrt missachtet und leicht verletzt

Achern (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Rad- und einer Autofahrerin kam es am Dienstagnachmittag. Gegen 13:30 Uhr war eine Mercedes-Fahrerin auf der Meisenstraße in östliche Richtung unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Straße `Im Kleinfeld´ die bevorrechtigte und von rechts kommende Radfahrerin übersah. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Radlerin nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in das Offenburger Klinikum gebracht.

