POL-AC: Unrat und Mülltonne angezündet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht an zwei Stellen Feuer gelegt. Ein Zeuge meldete zunächst einen Brand in der Schleswigstraße. Dort hatten die Täter einen alten Sessel angezündet. Das Feuer griff auf eine Hecke über beschädigte ein daneben geparktes Auto. Wenig später brannte eine Mülltonne in der Holsteinstraße. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Nach derzeitigem Stand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

