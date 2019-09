Polizei Aachen

POL-AC: 46-jähriger Mann beraubt elfjähriges Kind

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (14.09.2019) sahen zwei elfjährige Jungen einen herrenlosen Rucksack auf dem Gehweg der Auerbachstraße in Eschweiler stehen. Als die beiden diesen öffnen wollten, um den möglichen Eigentümer heraus zu finden, schrie eine männliche Person, dass sie sich "verpissen" sollen. Die beiden Jungen liefen davon, wurden aber bereits nach kurzer Flucht vom Täter gestellt. Dieser stieß zunächst gegen die Schulter des elfjährigen Jungen und forderte ihn anschließend auf, sein Handy auf den Boden zu legen. Da dieser sich in der Situation bedroht und eingeschüchtert fühlte, folgte er den Anweisungen des Täters und legte sein Handy auf den Boden. Als der Mann erneut schrie, dass sich die beiden "verpissen" sollten, flüchteten beide. Sie konnten noch sehen, wie der männliche Täter das Handy an sich nahm und in Richtung Real-Markt lief. Die eingetroffenen Polizisten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf, als sich zwei Zeugen meldeten. Diese konnten den Täter einer Obdachlosenunterkunft in Eschweiler zuordnen. Fahndungsmaßnahmen und Befragungen führten letztendlich zum Täter, der die Tat nicht gestand, jedoch das Versteck des Handys beschrieb. So konnte dem Jungen und dem zwischenzeitlich eingetroffenen Vater das Handy zurückgegeben werden. Der 46-jährige Täter wurde zunächst vorläufig festgenommen, jedoch nach Abschluss aller Maßnahmen durch den Richter wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung. (fp)

