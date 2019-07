Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Die Aachener Polizei hat am gestrigen Sonntag (07.07.2019) erneut Geschwindigkeitskontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Gemessen wurde u.a. an der L 128 bei Simmerath und an der B 399.

Insgesamt fielen 73 Pkw- und 46 Motorradfahrer durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Ein Pkw- und zwei Motorradfahrer müssen infolgedessen mit einem Fahrverbot rechnen. Den Platz des Spitzenreiters in Sachen Geschwindigkeit teilten sich gestern ein Pkw- und ein Motorradfahrer mit glatten 120 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Die Polizei wird die Maßnahmen in der Eifel im Rahmen des sogenannten "Linksrheinischen Qualitätszirkel" auch in Zukunft regelmäßig fortsetzen. (am)

