POL-FR: Waldkirch-Denzlingen: Stürmische Minuten

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochnachmittag braute sich auch in den Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Waldkircher Polizeireviers zwischen 16:30 und 17:00 Uhr ein kurzes, aber heftiges Unwetter zusammen. Heftige Windböen zogen von Denzlingen über Waldkirch bis Gutach durch die Straßen und über die Felder. Zu größeren Schäden kam es nach Informationen der Polizei allerdings nicht.

In Bäumen hängende Planen, schräg stehende Wahlplakate und umherfliegender Unrat waren überall festzustellen.

In Gutach beschädigte ein Baustellenschild einen geparkten Wagen.

Auf einem Parkplatz in Waldkirch riss eine Windböe einer Autofahrerin beim Aussteigen die Tür aus der Hand, die gegen ein daneben geparktes Auto prallte.

Ein möglicherweise auch vom Unwetter irritierter junger Fuchs sorgte für einen weiteren Einsatz: Er saß am Straßenrand in Gutach und beobachtete etwas apathisch das Sturmtreiben, was einer vorbeifahrenden Autofahrerin Sorge bereitete. Bei der vorsichtigen Annäherung zweier Polizisten erschrak sich das offensichtlich stark auf das Unwettertreiben konzentrierte Tier heftig und flüchtete munter ins Unterholz.

