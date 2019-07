Polizei Aachen

POL-AC: Motorraddiebe im Stadtgebiet aktiv

Aachen (ots)

Die Aachener Kripo stellt derzeit eine auffällige Häufung von Motorraddiebstählen des Modells "KTM Duke" in der Aachener Innenstadt fest. Allein in der vergangenen Woche wurden zehn dieser Modelle an unterschiedlichen Orten entwendet. Hinweise auf Täter haben die Ermittler bislang nicht.

Die Polizei rät: Schützen Sie ihre Fahrzeuge durch geprüfte Schlösser und elektronische Sicherungen gegen unbefugten Zugriff. (am)

