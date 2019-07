Polizei Aachen

POL-AC: Provokanter 19- jähriger Rollerfahrer beleidigt Polizisten mehrfach - unter Drogen- und Alkoholeinfluss flieht er auf gestohlenem Roller - Flucht endet auf Polizeiwache

Alsdorf (ots)

Gestern Morgen (04.07.2019) gegen 07.30 Uhr wollten zwei Beamte der Polizeiwache Nord gerade ihre Streifenfahrt starten, als ein 19- jähriger Rollerfahrer mehrmals an ihnen mit erhobenen Mittelfinger vorbeifuhr. Anstelle eines Helms hatte er nur seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, gab er Gas und fuhr die Eschweiler Straße in Richtung Mariadorf davon; mit Blaulicht folgte der Streifenwagen. Nach einer kurzen Fahrtstrecke wendete der Rollerfahrer und fuhr den Beamten entgegen. In starken Schlangenlinien, auch über die Gegenfahrbahn und über Geh/- und Radwege fahrend, gefährdeter er andere Verkehrsteilnehmer dabei teils erheblich. Mehrere Pkws konnten nur durch Vollbremsungen Zusammenstöße verhindern. Um die gefährliche Fahrt zu beenden, bauten die Beamten mit ihrem Streifenwagen ein Fluchthindernis auf. Trotz einer Durchfahrtsmöglichkeit streifte der Roller das Polizeiauto und der Fahrer kam zu Fall. Nach dem Sturz leistete der 19- Jährige erheblichen Widerstand und setzte seine Flucht zu Fuß fort. In einer Wohnsiedlung konnte er schließlich nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt und zur Polizeiwache gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass der 19- jährige Alsdorfer mit einem gestohlenen Roller unterwegs gewesen war, unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand und zudem keine Fahrerlaubnis besitzt. Nach einer Blutprobe und Vernehmung wurde er entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen/ Akohol, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen diverser anderer Verkehrsdelikte ermittelt. Der gestohlene Roller wurde sichergestellt. Zwei Beamte wurden durch den Widerstand leicht verletzt.

