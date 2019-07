Polizei Aachen

POL-AC: Nach Umzug ins neue Präsidium: Bezirksdienst der Polizei mit "mobiler Wache" auch weiterhin im Zentrum Brands präsent

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Mit dem Umzug des Brander Bezirksdienstes von der Hochstraße in das neue Aachener Polizeipräsidium wurden auch Bedenken der Brander Bevölkerung laut, dass sich die polizeiliche Erreichbarkeit und Präsenz im Stadtteil Brand in Zukunft verschlechtern könnte.

"Wir haben die Sorgen der Brander Bevölkerung sehr ernst genommen und eine gleichsam bürgernahe wie innovative Lösung gefunden: Die erste "mobile Wache" in der Region Aachen. Damit ist gewährleistet, dass den Brander Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft eine verlässliche Anlaufadresse im Zentrum Brands zur Verfügung steht", so Polizeipräsident Dirk Weinspach.

Mit der "mobilen Wache" wird der Bezirksdienst in Zukunft seine Bürgersprechstunden im Stadtteil Brand wahrnehmen. Jeden Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr (während des Wochenmarktes) und Mittwoch von 15.30 bis 17.30 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen weiterhin feste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wahlweise auf dem Paul-Küpper-Platz vor dem Bezirksamt oder auf dem Marktplatz steht die mobile Variante deutlich sichtbar im Zentrum des Stadtteils. Ein weiterer positiver Effekt: Weitere Kosten entstehen durch diese bürgernahe Lösung nicht.

Auch Brands Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns zeigt sich erfreut: "Ich bin sehr froh, dass unsere Polizei auch wieder im Herzen von Brand zurück ist und unsere Bezirksbeamten zu festen Zeiten für alle Brander Bürger vor Ort sind und natürlich in unserem Stadtbezirk unterwegs sind. Willkommen zurück, auf gute Zusammenarbeit für unser Brand."

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell