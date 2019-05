Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Vermehrt Motorraddiebstähle in Rostock

Rostock (ots)

Motorräder sind derzeit verstärkt ins Visier von Dieben geraten. Seit dem Wochenende wurden fünf Kraddiebstähle angezeigt.

In allen Fällen waren die Motorräder auf öffentlichen Parkflächen abgestellt, teils mit Plane abgedeckt und auch mit zusätzlichen Schlössern gesichert. Die Tatorte liegen in der Rostocker Südstadt (Ziolkowski- und Erich-Weinert-Straße), in der Innenstadt (Zelcksstraße und St.-Georg-Straße) sowie in Lichtenhagen (Neustrelitzer Straße).

In einem weiteren Fall konnte das Krad, eine Yamaha, die zusätzlich mit Bremsscheibenschlössern gesichert war, nicht weggeschoben werden.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock die Ermittlungen übernommen.

