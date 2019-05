Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gefährlich - Gullideckel aus Fahrbahn entfernt

Rostock (ots)

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und im Hansaviertel haben Unbekannte Gullideckel aus der Straße bzw. vom Gehweg entfernt. In beiden Fällen wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

So haben Unbekannte einen Gullideckel von der Straße Kiebitzberg am Ulmenmarkt genommen und beiseite geworfen. Gleich vier Gullideckel wurden in der Parkstraße entfernt. In beiden Fällen haben Beamte die Deckel aufgefunden und wieder in die Verankerung gelegt, ohne dass es zu schädigenden Ereignissen kam.

